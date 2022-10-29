Пилоты упавшего в Иркутске самолета Су-30 находились без сознания

Летчики Су-30 перед крушением в Иркутске потеряли сознание, установили в Следственном комитете России. Еще до падения экипаж самолета перестал выходить на связь, передает телеканал «Известия».

Следствие прорабатывает версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования. Также эксперты проверяют данные бортовых самописцев. В результате крушения погибли два пилота.

23 октября Су-30 упал на жилой дом во время испытательного полета.

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