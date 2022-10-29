Хлопок газа произошел в многоквартирном жилом доме в Каспийске. В МЧС сообщили о пожаре в одной из квартир многоэтажного дома. В результате происшествия ожоги получили три человека, в том числе ребенок, они госпитализированы, передает телеканал «Известия».

По данным минздрава Дагестана, состояние пострадавших при пожаре в Каспийске оценивается как тяжелое. В настоящее время раненые находятся в ожоговом центре.

Отмечается, что пожар был оперативно ликвидирован, разрушений нет. По факту происшествия региональная прокуратура организовала проверку.

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