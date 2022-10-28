В Коми начался ледостав
В реках Усинского бассейна в Республике Коми в период с 29 октября по 2 ноября ожидается появление ледоставных перемычек. Об этом в пятницу, 28 октября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на местный ЦГМС.
В эти же дни появятся первичные формы льда (сало, забереги, шуга) на реках Вычегда и Мезень.
«Начался шугоход в верхнем течении реки Печоры в районе поселка Усть-Унья, в среднем течении на участке Усть-Щугер – Усть-Уса, на всем протяжении реки Ижма, на реках Илыч, Пижма и Цильма», — говорится в сообщении.
Также сало и шугоход наблюдают на всех реках Усинского бассейна, на всех притоках Ижмы и нижней Печоры.
Как отмечается в материале, температура воды сейчас колеблется от 0 до +2 градусов.