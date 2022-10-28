В отсеке шасси самолета Lufthansa во Франкфурте-на-Майне нашли труп мужчины

В самолете в аэропорту Франкфурта-на-Майне был обнаружен труп мужчины. Об этом 28 октября сообщил Hessenschau.

Рабочие нашли тело в отсеке шасси утром 27 октября во время ремонтных работ. На следующий день авиакомпания Lufthansa подтвердила, что труп был найден на ее воздушном судне, которое прибыло из Тегерана. В связи с произошедшим были отменены все рейсы из Ирана до 29 октября.

Личность погибшего пока не установлена. Предполагается, что таким образом мужчина хотел нелегально перелететь в Германию.

24 сентября в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на борту самолета перед вылетом скончался 51-летний пассажир. Мужчина умер от сердечной недостаточности. Самолет направлялся в Оренбург, задержка вылета воздушного судна составила несколько часов.