Начальнице отделения почты в Саратовской области вынесли приговор за хищения

В Петровском районе Саратовской области суд вынес приговор 47-летней начальнице сельского отделения почты. Женщину признали виновной в хищении денежных средств.

Как сообщает региональная прокуратура, с 19 февраля 2021 года до 27 февраля 2022-го начальница местного отделения почтовой связи присвоила 300 тыс. рублей из кассы. Данные средства оказались выручкой за продажу товаров.

Женщина признала свою вину по возбужденному в ее отношении делу по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и раскаялась в содеянном, пишет ИА «Взгляд-инфо». Суд назначил ей наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Уточняется, что также был удовлетворен гражданский иск о возмещении материального ущерба.