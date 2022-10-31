Народное сохранение

Совет директоров Банка России на заседании 28 октября оставил ключевую ставку без изменений на уровне в 7,5%. Это решение было ожидаемым. Главной причиной для паузы в длительном цикле снижения ключевой ставки ЦБ РФ (с весны этого года) стало возобновление роста инфляции, хотя и не слишком существенное.

По данным Росстата, в сентябре годовая инфляция потребительских цен в России замедлилась с 14,7% в августе до 13,68%. На первый взгляд, замедление годовых темпов может являться поводом для продолжения снижения ключевой ставки, но не всё так просто. В октябре сезонная плодоовощная дефляция прекратилась, и инфляция начала расти, хотя очень незначительными темпами.

Так, недельная инфляция к концу октября выросла на 0,08%, это очень небольшая величина, но показывающая, что она всё-таки продолжает расти. По данным опроса населения, проведенного агентством инФОМ совместно с Банком России в октябре, оценка ожидания населением инфляции через год достигла отметки в 13,6%, хотя в августе ожидалось, что через год она не превысит 12,5%. Одновременно наблюдаемая населением инфляция в октябре выросла до 16,3%, хотя еще в сентябре опрошенные россияне наблюдали показатель в 15,6%.

Общий тренд уже ясен: россияне ждут в ближайшем будущем роста, а не снижения инфляции. Кроме того, параметры федерального бюджета на 2023 год предусматривают значительное превышение расходов над доходами, что будет соответствовать дефициту примерно в 2% от ВВП. Ожидаемый правительством и уже имеющий место в этом году рост бюджетных расходов приводит к увеличению денежной массы, а рост объемов кредитования населения и бизнеса при снизившихся процентных ставках может стать дополнительным катализатором повышения инфляции. При высоких темпах экономического роста увеличение кредитования и бюджетных расходов существенно не увеличивает инфляцию, так как эта денежная масса направляется в реальный сектор. Денежная масса может увеличиваться в разы в годовом выражении, но ее рост влияет на повышение потребительских цен с определенным временным интервалом, примерно в два–три месяца.

По нашим оценкам, Россия имеет все шансы завершить 2022 год с инфляцией в 12,8–13,2%, то есть практически на уровне кризисного 2015 года. Такой урок российская экономика уже успешно прошла, и успех в борьбе с инфляцией был связан именно с профессиональными действиями ЦБ. В начале 2023 года можно будет ожидать некоторого всплеска недельного показателя примерно на 0,1 п.п. в неделю, но нужно понимать, что в России январь и февраль являются традиционно самыми «инфляционными» месяцами в году.

В то же время россиянам не следует сильно беспокоиться относительно будущего (и уже происходящего) роста инфляции. Сейчас внешние и внутренние условия в стране не такие, как были весной. Да и традиционного потребительского ажиотажа, связанного с паническими настроениями населения, в торговых сетях сегодня не заметно, наоборот — у россиян в этом году сформировалась сберегательная модель экономического поведения.

Во многом вынужденно: в 2022 году реальные доходы россиян возобновили падение, снизившись за первое полугодие на 0,8%, и розничные продажи в годовом выражении продолжают падать почти на 9%, зато доходность вкладов в банках пока остается привлекательной. Крупнейшие банки предлагают ставки по депозитам в интервале 5-8% годовых, и с учетом прогнозируемого ЦБ РФ снижения инфляции вдвое положить деньги на долгосрочный депозит под такой процент представляется выгодным.

Сегодня у населения есть потребность сформировать денежную «подушку безопасности», отдав часть своих доходов в банки или, возможно, вложив их в акции высоконадежных эмитентов для получения дивидендов, о чем говорит массовый приток инвесторов-физлиц на Московскую биржу, число которых уже превысило 21 млн. Соответственно, когда население предпочитает сбережения расходам, денежная масса «связывается» в банках и не влияет сильно на ускорение инфляции. А у товаропроизводителей и продавцов становится меньше стимулов к повышению цен, иначе они не смогут продать товары при снижении спроса.

При небольшом росте недельного показателя годовую инфляцию потребительских цен по итогам 2022-го мы оцениваем в интервале 12,8–13,2%. В 2023 году, исходя из параметров бюджета, рост расходов, основными статьями которых являются социальные, траты на оборону и безопасность, а также на поддержку реального сектора экономики, будет способен увеличить инфляцию потребительских цен примерно на 1 п.п. по сравнению с заложенным в бюджете прогнозом в 5–7% в год. То есть мы ожидаем, что в 2023-м темпы годовой инфляции замедлятся по сравнению с 2022-м, но замедлятся до 6–8% в год. Возможно, что на декабрьском заседании, учитывая возобновление роста инфляции, ЦБ РФ также воздержится от дальнейшего снижения ключевой ставки, снова оставив ее на уровне в 7,5%.

Чтобы защититься от инфляции, россияне могут положить деньги на рублевые депозиты под высокий процент в крепкий банк или приобрести акции российских высоконадежных компаний, которые регулярно платят дивиденды, в том числе промежуточные (например, «Газпром», «Татнефть», «Роснефть»). Если же вы хотите хранить часть сбережений в иностранной валюте, то лучше разделить портфель сбережений между рублями и юанями. Но при размещении денег на валютном депозите необходимо учитывать комиссию, которую некоторые российские банки взимают за хранение средств в валюте.

Автор — ведущий аналитик Freedom Finance Global

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