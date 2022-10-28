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В России появилась новая лизинговая компания «Автодор-Лизинг»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Группа «Газпромбанк Лизинг» и госкомпания «Автодор» 28 октября в МИЦ «Известия» представили программу новой лизинговой компании ООО «Автодор-Лизинг». Компания создана в целях обновления российского дорожно-строительного парка на условиях льготного лизинга в рамках Распоряжения Правительства РФ от 27.09.2022г. № 2796-р. Участниками новой компании являются: АО «Газпромбанк Лизинг» с долей 51%, компании ГК «Автодор» (25,1%) и ООО «ИГЧП» (23,9%).

В мероприятии приняли участие: Максим Калинкин, вице-президент Банка ГПБ (АО), генеральный директор Группы «Газпромбанк Лизинг»; Игорь Коваль, первый заместитель председателя правления по инвестиционной политике государственной компании «Российские автомобильные дороги»; представители Минпромторга России, Минтранса России и Федерального дорожного агентства.

В рамках мероприятия спикеры рассказали о деталях программы «Автодор-Лизинг», условиях финансирования и видах зарубежной техники, доступной для заказа на территории РФ.

Максим Калинкин, вице-президент Банка ГПБ (АО), генеральный директор Группы «Газпромбанк Лизинг»:

«Централизация закупок импортной техники через «Автодор-Лизинг» позволит сформировать для строительно-дорожной отрасли оптимальные условия финансирования. Большие объемы закупок позволяют получить значительные скидки, а также качественное и оперативное сервисное обслуживание. При этом мы не исключаем финансирование отечественной строительно-дорожной техники на условиях льготного лизинга на базе новой лизинговой компании. Уверен, появление нового игрока положительно отразится на рынке лизинга и предоставит привлекательные условия для конечных пользователей — лизингополучателей».

В рамках пресс-мероприятия также состоялось подписание первого соглашения по лизингу на льготных условиях между компанией «Новосибирскавтодор» и ООО «Автодор-Лизинг». Свои подписи на документе поставили генеральный директор ООО «Автодор-Лизинг» Максим Елисеев и финансовый директор «Новосибирскавтодор» Ольга Коротаева.

Игорь Коваль, первый заместитель председателя правления по инвестиционной политике государственной компании «Российские автомобильные дороги»:

«В целях сохранения темпов автодорожного строительства, осуществления централизованных закупок дорожно-строительной техники в дружественных странах с последующим предоставлением в лизинг на льготных условиях государственной компанией создано специализированное дочернее общество «Автодор-Лизинг». По итогам совместной с Министерством промышленности и торговли работы председателем правительства подписан распорядительный акт, предусматривающий особые условия кредитования «Автодор-Лизинга» в рамках постановления правительства РФ от 18.05.2022 № 895 о приобретении приоритетной для импорта продукции, а именно установление максимального размера субсидируемого кредита до 120 млрд рублей и срока субсидирования до 3 лет. Указанный механизм позволит обеспечить лизинг до 7 тыс. единиц техники, включая позиции, не имеющие российских аналогов, по льготной ставке».

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