Частичная мобилизация в России завершилась. Главное

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил об окончании мероприятий в рамках частичной мобилизации в стране и отчитался о выполнении поставленных задач. Глава военного ведомства представил доклад на встрече с российским лидером Владимиром Путиным 28 октября. «Известия» рассказывают об итогах мобилизации и дальнейших действиях оборонного министерства и его структур.

Окончание частичной мобилизации в России

Как уточнил Шойгу, в рамках частичной мобилизации в ряды российских войск вступили 300 тыс. резервистов. Из них 82 тыс. уже прошли подготовку и отправились на линию соприкосновения. Их силами будут удерживаться территории, освобожденные в ходе спецоперации по защите населения Донбасса. Еще 218 тыс. военнослужащих в настоящий момент совершенствуют свою подготовку в учебных центрах и на полигонах.

Оповещение граждан прекращено. Министр подчеркнул, что никаких дополнительных мероприятий по мобилизации не планируется, а военкоматы теперь комплектуют войска лишь за счет добровольцев и контрактников.

Путин поблагодарил Минобороны, власти регионов и военкоматы за проведенную работу, а мобилизованных — за патриотизм, верность долгу, решимость защищать Россию и граждан страны.

Снабжение мобилизованных россиян

Руководитель оборонного ведомства признал, что на начальном этапе мобилизации возникали проблемы со снабжением мобилизованных и положенными им выплатами. Тем не менее, по словам Шойгу, недостатки удалось устранить и теперь военнослужащие обеспечены всем необходимым: формой, оружием, экипировкой. Денежное довольствие также выплачивается в установленном порядке.

В свою очередь, глава государства признал, что проблемы были неизбежны, поскольку в России десятилетиями не проводили подобных мероприятий. В связи с этим Путин поручил Шойгу внести коррективы в формирование всех компонентов Вооруженных сил РФ с учетом опыта спецоперации.

Таким образом, частичная мобилизация в России продлилась месяц и одну неделю. Сама же военная спецоперация продолжается с 24 февраля. Ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также обеспечение безопасности освобожденных территорий и их населения.