Центр патологии сетчатки создадут в Томске за 21 млн рублей

В Томске на базе офтальмологической клиники Сибирского государственного медуниверситета (СибГМУ) планируют создать Центр патологии сетчатки. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«В СибГМУ откроется уникальный Центр патологии сетчатки. <…> Деятельность центра направлена на раннее выявление заболеваний, связанных с патологией сетчатки, и их дальнейшее лечение», — говорится в сообщении.

Из регионального бюджета на реализацию проекта выделят 21 млн рублей, пишет РИА «Томск».

Предполагается, что в новый центр из поликлиник будут поступать снимки глазного дна пациентов, находящихся в группах риска. При необходимости людей будут приглашать в офтальмологическую клинику на прием. В первую очередь речь идет о пациентах с сахарным диабетом.

Также в вузе заявили о возможности распространить данный проект на другие регионы страны.