КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности. По данным издания Yonhap News, пуск осуществлялся из провинции Канвондо в период с 11:59 до 12:18 по местному времени. Прежде сообщали о запуске одной баллистической ракеты в сторону Японского моря. Действия произвели в последний день южнокорейских учений, которые начались 17 октября, передает телеканал «Известия». Ранее глава МАГАТЭ заявил о наличии свидетельств подготовки КНДР ядерного испытания.

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