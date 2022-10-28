Борис Скрынник ушел с поста президента международной федерации хоккея с мячом

Россиянин Борис Скрынник заявил об уходе с поста президента международной федерации хоккея с мячом по итогам заседания исполнительного комитета организации. Об этом 28 октября сообщает ТАСС.

«Президент и генеральный секретарь поставлены по моей личной рекомендации. А весной будет конгресс, на котором могут быть другие варианты. Ничего плохого не случилось. Пока мне предложили стать советником», — рассказал Скрынник.

По его словам, новым президентом федерации был объявлен норвежец Стейн Педерсен. Он также стал первым норвежским президентом федерации.

Известно, что Скрынник возглавлял Международную федерацию хоккея с мячом с 2006 года, а также является президентом Российской федерации хоккея с мячом. На данный момент Скрыннику 74 года.