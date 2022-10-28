Порядка 15 млн рублей выделили на наборы для младенцев в Карелии

В Карелии продолжается реализация проекта «Рожденному в Карелии», в рамках которого в роддомах республики при выписке вручают бокс с вещами первой необходимости для малыша. Об этом сообщил глава минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Проект стартовал осенью 2019 года. С тех пор семьи получили 16,7 тыс. боксов. В набор входит одежда для малыша, памперсы, средства по уходу, пеленки, полотенца и одеяло. Цена такого бокса — около 5 тыс. рублей.

Как сообщает ИА «Карелinform», по данным опроса, проведенного перинатальным центром Карелии, от 78 до 86% родителей знают о подобных наборах для малышей и считают эту меру социальной поддержки важной и значимой.

Ранее, 14 сентября, сообщалось, что семьи в Тверской области с начала года получили 5928 подарков для новорожденных. Такая мера была введена в регионе в 2019 году в рамках национального проекта «Демография».