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Евросоюз хочет переселять от 5 тыс. до 10 тыс. мигрантов в год

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Politiсo: ЕС разрабатывает план по разделению потока мигрантов. Предложение подготавливает Чешская Республика. Государство в настоящее время председательствует в Совете ЕС. Согласно проекту, страны ЕС смогут переселять от 5 тыс. до 10 тыс. человек в год. Дискуссионный документ предназначен для оценки позиции стран — членов Евросоюза, передает телеканал «Известия». Правила предоставления убежища — один из самых спорных вопросов блока. Создать принудительную систему принятия мигрантов не удалось. Не захотели размещать беженцев Польша и Венгрия. По новым правилам государства не обязаны принимать переселенцев. Страна сможет выбирать: предоставить убежище или оплатить расходы другим государствам, столкнувшимся с миграционным притоком. По действующему закону беженцы регистрируются в государстве, куда они приехали.


Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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