Запад ничего не сказал по существу на заседании Совета Безопасности ООН по американским биолабораториям на Украине, заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. Из-за этого Россия вынуждена воспользоваться 6-й статьей конвенции о биологическом оружии, передает телеканал «Известия».

Отмечается, что в ходе спецоперации по защите Донбасса был получен ряд документов и свидетельств, убедительно доказывающих истинный характер взаимодействия Пентагона и его подрядчиков с украинской стороной в военно-биологической сфере. Они были подробно представлены на многочисленных брифингах Министерства обороны России и заседаниях Совета Безопасности ООН.

По словам Небензи, Россия воспользуется 6-й статьей КБТО и обратится в Совбез ООН.

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