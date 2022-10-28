Запад не ответил на вопросы РФ по биолабораториям на Украине
Запад ничего не сказал по существу на заседании Совета Безопасности ООН по американским биолабораториям на Украине, заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. Из-за этого Россия вынуждена воспользоваться 6-й статьей конвенции о биологическом оружии, передает телеканал «Известия».
Отмечается, что в ходе спецоперации по защите Донбасса был получен ряд документов и свидетельств, убедительно доказывающих истинный характер взаимодействия Пентагона и его подрядчиков с украинской стороной в военно-биологической сфере. Они были подробно представлены на многочисленных брифингах Министерства обороны России и заседаниях Совета Безопасности ООН.
По словам Небензи, Россия воспользуется 6-й статьей КБТО и обратится в Совбез ООН.
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