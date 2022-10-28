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Дефицит на рынке СПГ обещает Европе тяжелые зимы

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Дефицит на рынке СПГ обещает Европе тяжелые зимы. Об этом заявил глава «Новатэка» в своем выступлении на Евразийском экономическом форуме в Баку. По словам Леонида Михельсона, нагрузка на рынок сжиженного природного газа в следующие один-два года составит не менее 60–70 млн т.

Дополнительный спрос обеспечит нехватка трубопроводного топлива в Европе и восстановление Китая после пандемии, передает телеканал «Известия». Новые крупные мощности по производству СПГ введут в строй не раньше 2026 года. В 2023 году в мире будут запущены проекты на 18 млн т СПГ, а в следующие три года добавятся по 11 млн т. Михельсон считает, что ЕС не сможет взять новые объемы СПГ из Китая из-за запрета реэкспорта. Глава «Новатэка» отметил, что сейчас хранилища в Европе успели заполнить, но эта зима будет самой легкой из следующих трех.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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