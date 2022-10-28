Белый дом выступил за продление зерновой сделки в Стамбуле, передает телеканал «Известия». США считают, что механизм позволит снизить мировые цены на продовольствие.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби оценил зерновую сделку как «успешную» и выразил поддержку усилиям ООН по ее продлению.

При этом срок сделки истекает 19 ноября.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.