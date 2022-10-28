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В магазинах сообщили о новых официальных поставках PlayStation

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Сети появились сертифицированные «Ростестом» приставки PlayStation 5. Корреспонденту «Известий» удалось обнаружить такие девайсы на «Яндекс Маркете», Ozon, Wildberries и Techline24. Сертификация «Ростеста» означает, что устройство поставлено производителем, предназначено для продажи в России и может обслуживаться в официальных отечественных сервисных центрах.

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«Данные игровые консоли представлены у нескольких наших продавцов», — подтвердили в пресс-службе Ozon.

Представители Techline24 заверили, что приставки, представленные на их сайте, сертифицированы «Ростестом» и это недавняя поставка. В пресс-службе Wildberries сообщили: PlayStation 5 на маркетплейсе продают предприниматели, которые успели завезти эти приставки ранее. Представители «Яндекс Маркета» не ответили на запрос «Известий».

«Сертификация PlayStation 5 для России может продолжаться без афиширования этого факта. Это новый прецедент для рынка — обычно речь идет о гаджетах, выпущенных для ЕАС, либо об устройствах в рамках параллельного импорта, то есть о европейских и азиатских экземплярах техники с глобальным ПО без сертификации «Ростеста», — предположил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

В «Ростесте» оперативно не ответили на вопрос, как сейчас происходит сертификация консолей для РФ. В Sony отказались от комментариев.

По словам источника, близкого к одному из крупных игроков рынка, Sony сейчас официально не ввозит консоли в Россию, но это мог сделать один из дистрибьюторов — партнеров компании.

«Приставки мог завезти один из небольших официальных дистрибьюторов, который продает консоли через сторонние площадки», — согласилась основатель коммуникационного агентства «Лампа» Евгения Лампадова.

PlayStation, ввезенные по параллельному импорту, продаются у крупных ритейлеров со специальной маркировкой, что они предназначены для других рынков, например европейских. А гарантию предоставляет сам продавец.

Как сообщили «Известиям» в авторизованном сервисном центре Sony ООО «ИРП», по гарантии там обслуживают только консоли, сертифицированные «Ростестом».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Обратные игры: в магазинах сообщили о новых официальных поставках PlayStation

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