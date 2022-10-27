Диалог возможен

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Политолог Тамара Гузенкова — о послании Западу в валдайской речи президента
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«Валдайский клуб» нынче в особой цене. Эта экспертная площадка уже давно зарекомендовала себя как мозговой центр, чутко реагирующий на изменения геополитической ситуации и отличающийся ее глубокой аналитической проработкой. Тема этого года — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Особенностью и несомненной ценностью Валдая является участие в нем российского президента, выступления которого всякий раз становятся предметом пристального внимания и обсуждения со стороны мировых СМИ и политических кругов.

Но на этот раз международная напряженность, достигшая беспрецедентно высокого уровня, заставила с особым нетерпением ожидать речь Владимира Путина. Тем более что в Кремле накануне подчеркнули: выступление российского президента будет обширным и очень важным. А организаторы форума готовы объяснить иностранным участникам причины и следствия событий, происходящих в российско-украинских отношениях. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заметил, что «выступление Путина будут «читать и перечитывать». И он точно знал, о чем говорил.

В своем выступлении президент мастерски использует язык как инструмент политического самоопределения и борьбы. В его речи в качестве оппонента представлен коллективный Запад, а в роли реальных и потенциальных субъектов сотрудничества — фактически весь остальной мир. Важно отметить, что в риторике по отношению к Западу отсутствует агрессивный компонент, зато содержатся элементы разочарования, сожаления и осуждения. Слова о том, что коллективный Запад «ведет кровавую и грязную игру», способствует разжиганию войны, идет на обострение отношений, допускает системные ошибки, способствует усилению энергетического и продовольственного кризисов — всё это не фигура речи, а пережитая и прочувствованная реальность. Не случайно в выступлении отмечено, что все предложения со стороны России по усилению мер доверия были отброшены без обсуждения. Эпическими выглядят выражения о доктринальном кризисе, когда Западу нечего предложить миру, кроме своего доминирования, а также о нынешнем либеральном порядке, который умножает хаос, «отменяет» другие культуры, препятствует сохранению культурного разнообразия. И предстоящее десятилетие охарактеризовано как самое важное и непредсказуемое со времен Второй мировой войны.

В этом контексте СВО РФ на Украине выглядит вынужденной реакцией на вызовы антироссийской политики Запада, особенно отчетливо обозначившейся начиная с 2014 года, в которой Киеву отведена роль инструмента, России — цели, а Донбассу — жертвы. Но России и Донбассу, как показывает ход спецоперации, навязанные им роли не подошли, они играют по своим правилам.

Выступление опытного политика на международной площадке невозможно представить без риторического арсенала, указывающего пути решения проблемы. В чем они состоят? Прежде всего обращает на себя внимание, что российский президент отвергает политику конфронтации. Однако он не приемлет и принцип «идти на любые уступки» ради компромисса. Теперь уже очевидно, что текущая внешняя политика России нацелена на создание новых, более справедливых, равноправных, взаимовыгодных пространств там, где этому способствуют условия. В этом смысле символом «завтрашнего дня» выступает Азия как часть Большой Евразии, где сосредоточены гигантские резервы и возможности и где есть перспективы в выстраивании нового миропорядка, новых центров мирового развития с новыми финансовыми платформами и транспортными коридорами.

Важным постулатом стала идея опоры на традиционные ценности, сохранения многообразия культур и бережного отношения к идентичности народов без навязывания чуждых стандартов. Традиционные ценности при этом трактуются не как свод жестких постулатов, а как неповторимое сочетание культурно-поведенческих норм и правил, которые «нельзя навязать, но можно и нужно уважать». В этом смысле спикеру кажется возможным и диалог с Западом, но в его традиционном измерении в качестве части Большой Евразии (правда, уже в качестве периферии?!). Говоря о будущем, президент использовал образ «цветущей сложности культур». Думается, что участники форума, большая часть которых — представители Азии, отлично поняли, о чем идет речь.

Словам российского президента внимали более сотни экспертов, политиков, дипломатов из стран СНГ, Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки (всего 41 страна) при участии представителей ряда западных государств.

На днях новостные ленты сообщили, что Эр-Рияд и Тегеран поддержали действия Москвы, чтобы «поставить США синяк под глазом» (решение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+). Как представляется, «Валдайская речь» — это синяк под глазом коллективному Западу.

Де-факто становится понятно, что для выхода из критически напряженной ситуации предстоящего десятилетия потребуются огромные усилия для создания нового миропорядка. И этот процесс очевидно будет непростым, болезненным и небыстрым. Но контуры его намечаются уже сейчас.

Автор — историк, политолог, профессор РГГУ

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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