Видео. Путин заявил о потере доверия после обнародования его телефонного разговора с Макроном

Видео. Путин заявил о потере доверия после обнародования его телефонного разговора с Макроном

2022-10-27 21:45:05

2022-10-27 21:45:05

2022-10-27 21:45:05

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru