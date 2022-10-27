Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин согласился с наличием признаков гражданской войны между Россией и Украиной
Мир
Ограничения подачи электроэнергии в Одессе могут продлиться до весны
Общество
Путин назвал историческим фактом единство россиян и украинцев
Мир
Двух жителей Чехии приговорили к тюремным срокам за высказывания об украинцах
Экономика
Цена нефти Brent выросла до $95 за баррель впервые с 14 октября
Мир
Путин назвал хамством открытое признание Запада в финансировании переворота на Украине
Мир
Экс-сенатор США заявил о вине Вашингтона в ЧП на «Северных потоках»
Экономика
Путин указал на укрепление РФ своих позиций в экономике на фоне санкций
Общество
Ночь на 30 октября станет самой теплой в Центральной России за 75 лет
Общество
Путин назвал обезличиванием западную модель сотрудничества
Мир
Путин предложил рассмотреть вопрос изменения структуры ООН и СБ ООН
Общество
Власти переселят жителей четырех сел Белгородской области из-за режима ЧС

Сечин рассказал о новых мировых центрах влияния

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евразия станет новой зоной роста, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Тот ресурс, который США получили в прошлом веке как эмитент мировой валюты, возможность влиять на миллиарды населения земли за счет контроля над глобальной сетью, благодаря чему они уверовали в свое всемогущество, этот ресурс заканчивается. Цивилизационные алгоритмы привели к развитию иных центров влияния. Сегодня уже нельзя игнорировать позиции Китая, Индии, России», — заявил Сечин 27 октября, выступая на XV Веронском Евразийском экономическом форуме.

«Новый исторический этап неизбежно наступит и будет связан с развитием трансграничных коридоров, реализацией крупных инфраструктурных и промышленных совместных проектов, повышением роли регионов в мировой экономике», — сказал глава «Роснефти».

По его словам, «инвестиционный дефицит, связанный с проблемами зеленого перехода, и вторичные санкции на корпоративном уровне» способствуют укреплению региональных связей. «Все больший акцент делается на усиление кооперации между растущими рынками», — подчеркнул он. В этой связи Сечин отметил, что страны Юго-Восточной и Центральной Азии, Латинской Америки, Африки все больше ориентируются на диалог с Россией, Китаем и Индией.

«Сегодня важно как можно быстрее перейти к экономическому взаимодействию без оглядки на «недружественные» финансовые центры для участников этих процессов. В приоритете — организация клиринговых расчетов, к которым могли бы присоединиться затем другие заинтересованные страны (ЕАЭС, ШОС, БРИКС)», — подчеркнул Сечин, призвав Центробанк проявить «бОльшую активность в этом насущном вопросе».

XV Евразийский экономический форум открылся в Баку 27 октября. Глобальной темой события названа «Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022