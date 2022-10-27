Сечин рассказал о новых мировых центрах влияния

Евразия станет новой зоной роста, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Тот ресурс, который США получили в прошлом веке как эмитент мировой валюты, возможность влиять на миллиарды населения земли за счет контроля над глобальной сетью, благодаря чему они уверовали в свое всемогущество, этот ресурс заканчивается. Цивилизационные алгоритмы привели к развитию иных центров влияния. Сегодня уже нельзя игнорировать позиции Китая, Индии, России», — заявил Сечин 27 октября, выступая на XV Веронском Евразийском экономическом форуме.

«Новый исторический этап неизбежно наступит и будет связан с развитием трансграничных коридоров, реализацией крупных инфраструктурных и промышленных совместных проектов, повышением роли регионов в мировой экономике», — сказал глава «Роснефти».

По его словам, «инвестиционный дефицит, связанный с проблемами зеленого перехода, и вторичные санкции на корпоративном уровне» способствуют укреплению региональных связей. «Все больший акцент делается на усиление кооперации между растущими рынками», — подчеркнул он. В этой связи Сечин отметил, что страны Юго-Восточной и Центральной Азии, Латинской Америки, Африки все больше ориентируются на диалог с Россией, Китаем и Индией.

«Сегодня важно как можно быстрее перейти к экономическому взаимодействию без оглядки на «недружественные» финансовые центры для участников этих процессов. В приоритете — организация клиринговых расчетов, к которым могли бы присоединиться затем другие заинтересованные страны (ЕАЭС, ШОС, БРИКС)», — подчеркнул Сечин, призвав Центробанк проявить «бОльшую активность в этом насущном вопросе».

XV Евразийский экономический форум открылся в Баку 27 октября. Глобальной темой события названа «Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека».