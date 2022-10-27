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Строительство экотехнопарка в Псковской области оценили в 4 млрд рублей

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Предварительная стоимость строительства экотехнопарка в Псковской области оценивается в 4 млрд рублей, но после экспертизы она может быть снижена. Об этом председатель комитета по строительству и ЖКХ региона Сергей Грахов рассказал на сессии областного собрания депутатов 27 октября.

«Строительство экотехнопарка планируется осуществлять в рамках концессионного соглашения с привлечением федеральной субсидии. В адрес правительства Псковской области 20 мая 2022 года от «Псковэкостроя» поступила частная концессионная инициатива с проектом концессионного соглашения по строительству парка», — цитирует Грахова Псковская Лента Новостей.

Подписать соглашение планируется в ближайшие дни. Сейчас стоимость реализации проекта оценивается в 4 млрд рублей, но она может быть снижена после завершения процедуры экспертизы.

Грахов при этом отметил, что 4 млрд рублей для региона являются очень большой суммой, которую он не потянет. Власти намерены получить 90% необходимых средств в виде субсидии из федерального бюджета. Решить вопрос с финансированием планируется в 2023 году совместно с Российском экологическим обществом, а завершить строительство — в 2024-м.

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