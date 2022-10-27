Ветроустановки на Кольской ВЭС заработают в начале 2023 года

На Кольской ветряной электростанции (ВЭС) в Мурманской области в январе 2023 года запустят в эксплуатацию ветроустановки. В ветропарке сейчас продолжаются пусконаладочные работы. 26 октября на одной из ветротурбин совершил первую синхронизацию губернатор Андрей Чибис.

ИА «Би-порт» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщает, что сейчас на территории ВЭС площадью 257 га установили все 57 ветроэнергетических установок. Часть из них уже функционирует в пусконаладочном режиме.

Ветропарк «Кольская ВЭС» является первым подобным в Заполярье. Его мощность — 201 МВт. Интерес к этой сфере проявляют потенциальные инвесторы, поэтому, как предположил глава региона, этот ветропарк может быть не последним. Он назвал значимым событием для Мурманской области появление такого высокотехнологичного объекта, который построили, несмотря на санкционное давление. Ветропарк должен привнести в казну 20 млрд рублей налогов.

Замгендиректора ПАО «Энел Россия» Олег Косменюк рассказал, что 68% оборудования на ветроустановках — российского производства. Ветропарк сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 600 тыс. т углекислого газа в атмосферу.

Агентство писало, что запуск Кольского ветропарка отложили из-за внезапного отказа основного подрядчика участвовать в проекте. К середине лета «Энел Россия» столкнулась с проблемами при строительстве ВЭС. Они были связаны в том числе с выходом иностранных подрядчиков из бизнеса на территории России.

Ранее, 23 сентября, сообщалось, что объем инвестиций в проект строительства ветропарка в Благовещенске оценили в 70 млрд рублей. Российская сторона ожидает приезда партнеров из Китая для дальнейших обсуждений.