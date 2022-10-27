Санкт-Петербург и Ленинградская область погрузились в густой туман

Ночью Санкт-Петербург и Ленинградскую область окутал густой туман. Очевидцы делятся в соцсетях видео и фотографиями атмосферного явления. Особенно сильным туман был в Северной столице около Невы, что едва можно было различить соседние дома, передает телеканал «Известия». Регион оказался в полосе атмосферного фронта, который и стал причиной облачной погоды. Утром туман потихоньку рассеялся. Днем, по прогнозам, будет выглядывать солнце. Вероятность кратковременных дождей сохранится.



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