Концентрация вредных веществ в сточных водах во Владивостоке превышает норму в 450 раз
Природоохранный прокурор в Приморском крае потребовал обеспечить очистку сточных вод. Об этом сообщается на сайте ведомства. Во Владивостоке содержание вредных веществ в сбрасываемых водах превышает норму в 450 раз, передает телеканал «Известия». Жидкость поступает в Японское море. Теперь власти региона должны принять меры по организации водоотведения.
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