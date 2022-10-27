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Концентрация вредных веществ в сточных водах во Владивостоке превышает норму в 450 раз

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Природоохранный прокурор в Приморском крае потребовал обеспечить очистку сточных вод. Об этом сообщается на сайте ведомства. Во Владивостоке содержание вредных веществ в сбрасываемых водах превышает норму в 450 раз, передает телеканал «Известия». Жидкость поступает в Японское море. Теперь власти региона должны принять меры по организации водоотведения.


Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru

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