По случаю 78-й годовщины освобождения Белграда несколько российских изданий напомнили своим читателям о судьбе неизвестного советского солдата, нашедшего вечный покой в ​​окрестностях Белграда при освобождении его от немецких захватчиков. Его судьба ничем бы не отличалась от судьбы других советских солдат, отдавших свои жизни за освобождение сербской столицы, если бы на месте его захоронения не выросло ореховое дерево.

Молодое растение появилось из плода, который советский солдат носил в кармане шинели как талисман. Саженец превратился в большое дерево, которое, как гласит история, плодоносит уже много лет. Ученые позаботились о распространении саженцев этого прекрасного растения в Сербии. Это было сделано в память о неизвестном советском солдате и его товарищах, которые погибли, сражаясь за свободу и независимость сербского народа.

Рассказ о «русском орехе», символе дружбы наших народов передается в Сербии из поколения в поколение уже много лет.

Прогноз политических отношений между Россией и Сербией очень важен для народов двух стран. Присоединится ли Сербия к западным санкциям против России, как долго она будет сопротивляться западному давлению — вопросы, которые волнуют наши братские народы. Ответ, похоже, может быть только один: это зависит от силы духа русских и сербов. В первом случае речь идет о решимости довести специальную военную операцию до конца, а во втором — о готовности «не подвести» сербскую историю, отстоять честь и не сделать свое дальнейшее существование пустым и бессмысленным.

Вопрос о введении санкций в отношении России вновь актуализировался в Сербии после заявлений ее руководителей о том, что наша страна будет сопротивляться давлению до тех пор, пока это не будет угрожать ее существованию. Россия должна оценить степень давления на Сербию после визита в Белград заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко. В ходе рабочих встреч он выразил понимание позиции Белграда, а также высказал мнение о том, что РФ будет разочарована, если Сербия введет санкции.

Вопрос введения мер против Москвы — это вопрос участия Белграда в чужой нелегитимной санкционной войне. Санкции — незаконная форма борьбы, и с их введением Сербия, по сути, выступит против братской России. Это, конечно, скорее экономический и геополитический вопрос. Но это также вопрос о сербской идентичности. Как мы будем ходить мимо «русского ореха» и русского военного кладбища в Белграде? Сможем ли мы вырубить саженцы «русского ореха», посаженные на Балканах? Забудем ли мы о «Славянском (сербском) марше» Чайковского и о Вронском, образ которого Толстой создал по образу русского полковника Раевского, сербского добровольца, погибшего в Сербии? Как наконец мы будем смотреть в глаза своим знакомым в России, которые поддерживали и поддерживают нашу позицию по Косово?

Есть еще много подобных вопросов, которые можно было бы задать сторонникам идеи введения санкций против РФ. Этих вопросов много, поскольку нет на Земле культуры, которая так едина с сербской, как русская, благодаря которой сербская культура становится столь неповторимой и, несомненно, самой колоритной на Балканах. Отказываясь от этого наследия, мы отказываемся от самих себя. Наши культуры так сильно сплетены, как корни и ветви того самого «русского ореха» рядом с Белградом.

Готовы ли мы его вырубить?

Автор — профессор Белградского университета

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