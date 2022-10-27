Принц Гарри написал скандальную книгу с разоблачением королевской семьи

Принц Гарри переписывает свои мемуары после смерти королевы Елизаветы II. Книгу выпустят 10 января. Выход мемуаров отложили по просьбе самого автора. Герцог Сассекский решил внести изменения в некоторые главы. Принц захотел смягчить тон, но полностью книга не изменится, передает телеканал «Известия». Издатель называет мемуары «сокровенными и искренними». До публикации содержание будет храниться в секрете. Гонорар принца Гарри составляет £36,8 млн. Работа над мемуарами началась, когда Сассексы переехали в США. Уход из королевской семьи принца и его жены обернулся грандиозным скандалом.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.