Кинообозреватель дал советы по просмотру нового фильма Федорченко

Премьера картины «Большие змеи Улли-Кале» Алексея Федорченко состоялась в Санкт-Петербурге на МКФ «Послание к человеку». Кинообозреватель «Известий» Сергей Сычев рассказал о фильме и о том, как подготовиться к его просмотру.

«Кавказский» фильм Алексея Федорченко «Большие змеи Улли-Кале» представляет собой историческое исследование и манифест, шутку и философское эссе в одной упаковке.

Ключ к новой работе Федорченко нужно искать у Эйзенштейна в незаконченном мексиканском фильме, который уже без участия самого Эйзенштейна не раз выходил в чужих монтажных версиях. Самая известная из них — «Да здравствует Мексика!» под редакцией Григория Александрова. Способ повествования сюжета, в котором сочетаются реальное и вымышленное, хроника, постановка помогут сделать более понятным фильм Федорченко, отметил Сычев.

Сюжет «Больших змей» построен как более-менее привычный документальный фильм. Будто бы Федорченко со своей командой отыскал некий клад, в котором лежали дореволюционные кинопленки.

В новеллах Федорченко нам рассказывают о том, как жили на Кавказе до присоединения этого региона к России, и о том, что было потом. Среди персонажей новелл — Шамиль и Ермолов, Пушкин и Лермонтов, живописец Захаров и Лев Толстой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материал «Известий»:

Змеиный взгляд: как смотреть новый фильм Федорченко