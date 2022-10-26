Джеймс Ганн назначен гендиректором DC Studios

Режиссер Джеймс Ганн назначен руководителем DC Studios. Проекты киновселенной будет также курировать продюсер Питер Сафран. Ранее Ганн снял «Стражей Галактики» и «Отряд самоубийц», передает телеканал «Известия». В числе проектов Ганна также сериал «Миротворец» который продлили на второй сезон. Компания заключила контракт с режиссером на четыре года. Продолжение «Джокера» и «Бэтмена» разработают отдельно. Фильмы пока не входят в зону ответственности новоиспечённых руководителей DC.

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