Партийное самооздоровление

Завершившийся недавно XX съезд правящей Компартии Китая по праву привлек внимание всего мира. Компартия — стержень политической системы КНР. От устойчивости КПК, ее способности к самооздоровлению зависит сила Китая; процессы внутри партии определяют стратегическую линию развития всей страны.

В этом плане съезд имел особое значение, поскольку уделил значительное внимание вопросу самореформирования партии и, в первую очередь, подавлению коррупции. Борьба с коррупцией, как считают в Китае — это самый главный вид самореформы Компартии.

В условиях КНР борьба со взяточничеством имеет не только сугубо уголовный или экономический, но и политический характер — это противостояние попыткам частного капитала создать в КПК на разных уровнях свои группы влияния и отдельные фракции, чтобы воздействовать на принятие государственных решений. По мнению Чжу Лицзя, профессора Китайской академии управления, такого рода проблемы гораздо серьезнее, чем экономическая коррупция, поскольку они нарушают единство партии, подрывают авторитет ее руководства и провоцируют нестабильность в стране.

Появление внутрипартийных групп, сидящих на финансировании у крупных собственников, опасно тем, что может повлиять на стратегическую внутри- и внешнеполитическую линию КНР. Если этот процесс не остановить, то, как считают в Китае, это способно изменить социалистическую природу государственно-политической модели КНР. В этой связи речь на съезде шла о том, чтобы «партия никогда не разлагалась, никогда не меняла своего цвета и стиля».

Китайские аналитики обращают внимание на новые коррупционные риски последних 10 лет, вызванные быстрым развитием ИТ-индустрии, цифровой экономики и социальных сетей, где господствуют крупные частные компании. Их собственники приобрели огромное влияние на общество, поскольку некоторые из их продуктов стали ключевыми составляющими эффективного госуправления и общественных благ КНР.

На прошедшем съезде было признано, что есть серьезные скрытые угрозы коррупционного характера внутри партии, страны и вооруженных сил. В этой связи Центральная комиссия по проверке дисциплины (ЦКПД) — главный надзорный орган, следящий за соблюдением членами партийного устава, во время съезда призвала не допускать «снисхождения к лицам, которые пытаются создать политические клики, небольшие фракции и группы интересов» внутри партии. «Беспорядочная экспансия капитала» была определена, как источник коррупции, и указано на необходимость разрыва связей между политической властью и капиталом.

Китайские аналитики обращают внимание на огромную работу, проделанную по самореформированию Компартии. Борьба с коррупцией за прошедшие 10 лет (с XVIII съезда КПК в 2012 году) шла в масштабах, беспрецедентных в истории Китая. Ради своевременного очищения КПК от элементов разложения было решено, по образному выражению, «обидеть несколько тысяч, чтобы не подвести 1,4 миллиарда».

Со времени XVIII съезда КПК специальные антикоррупционные органы КНР возбудили более 4 млн дел, при этом официальные уголовные дела были открыты против 553 должностных лиц центрального государственного аппарата, 25 тыс. должностных лиц, занимающих руководящие должности в департаментах министерств и в органах власти провинций, и против 182 тыс. должностных лиц на уровне округов.

Как раз накануне съезда стали известны конкретные примеры уголовных дел против очень влиятельных чиновников. К суду был привлечен Сунь Лицзюнь — бывший замминистра общественной безопасности КНР (аналог российского МВД), и Инь Цзясю, экс-председатель крупной государственной компании China North Industries Group, играющей важную роль в поставках продукции для китайской армии. Среди множества обвинений замминистра наиболее серьезные касаются коррупции, подрыва единства партии, сокрытия ценных секретных материалов и использования расследований министерства для противодействия партийному контролю.

Инь обвиняется в незаконном присвоении большой суммы денег и недвижимости, злоупотреблении властью, в заключении незаконных деловых сделок в интересах группы родственников, друзей и личной выгоды. Эти случаи имеют схожие характеристики с более ранними делами Чжоу Юнкана (был членом постоянного комитета Политбюро ЦК КПК), Бо Силая (экс-министр торговли КНР) и Лин Цзихуа (был старшим помощником экс-председателя КНР Ху Цзиньтао).

Трагичный опыт СССР показал, что ключевое и решающее условие успешности советско-китайской государственно-политической модели — организационная и идеологическая сплоченность правящей Компартии, ее способность к самоочищению и самореформированию. КПСС в силу разных причин на определенном этапе утратила эту способность, что и стало главной причиной распада СССР — «геополитической катастрофы XX века».

Похоже, Компартия Китая извлекла все необходимые выводы из поучительного урока КПСС и, судя по решительному настрою руководства и рядовых членов, нацелена постоянно поддерживать способность к самооздоровлению.

Автор — эксперт межкультурного исследовательского центра Университета Хучжоу (Китай)

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