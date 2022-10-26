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Создатели сериала «Тетя Марта» поддержали фонд «Измени одну жизнь»

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Фото: Art Pictures Studio
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На протяжении всего сезона сериала СТС «Тетя Марта» в финальных титрах появлялись рисунки в исполнении 16-летней воспитанницы центра содействия семейному устройству «Наш дом» и Детской художественной школы им. В.А. Серова Нины Конновой.

Начиная с пятнадцатой серии, когда зрители узнают правду о главной героине, на экране также отображается QR-код с фразой «Марта дома, а другие дети — нет», который ведет на сайт фонда «Измени одну жизнь». Поддержать благотворительную организацию, помогающую детям-сиротам и приемным семьям, можно тремя способами: стать волонтером, сделать пожертвование или принять ребенка в семью.

Мария Залунина, руководитель направления КСО НМГ, импакт-продюсер, сооснователь клуба «Хедлайнеры. Импакт Медиа»: «Мы понимаем, что к пятнадцатой серии зрители успели проникнуться историей главной героини, которая на самом деле сбежала из детского дома. Поэтому предлагаем помочь таким, каким Марта, и выбрать для себя вариант участия в судьбе детей без семей. Надеемся, что эти шаги подарят возможность кому-то обрести настоящую семью, кого-то вдохновят на волонтерство, а кому-то позволят лучше понимать своих детей».

Новый сериал с Витой Корниенко, Александром Метелкиным и Кристиной Асмус рассказывает историю восьмилетней девочки, которая ведет жизнь, полную недетских забот. Единственный родственник рядом — дедушка — больше внучки нуждается в присмотре. Чтобы не оказаться в детском доме, Марта скрывает правду от окружающих и просит актера-неудачника притвориться ее отцом. На помощь приходит и казанская родня в лице авантюриста Марата.

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