Рената Литвинова обвинила бывшую помощницу-трансгендера в воровстве

Актриса Рената Литвинова, покинувшая Россию и обосновавшаяся во Франции, начинает судебный процесс с французским адвокатом против своей бывшей помощницы Натальи Максимовой. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале в среду, 26 октября.

Максимова стала известной после публичного заявления о том, что она сменила пол. В прежней жизни Наталья была мужчиной. Известности женщине также придало сотрудничество с Литвиновой.

Поводом для судебного разбирательства стало недавнее интервью, которое Максимова дала журналистке Екатерине Гордеевой. Литвинова выразила возмущение высказываниями бывшей помощницы об их совместной работе и заявила о намерении «остановить поток лжи». Актриса рассказала, что вместе с адвокатами находится в процессе подачи нескольких уголовных исков.

«Посмотрела новое интервью Натальи Максимовой и хочу прервать свое многолетнее молчание. Все, что касается наших отношений с этим человеком, который имеет вид на жительство во Франции, лежит теперь исключительно в правовой плоскости Французской Республики. Иными словами, хочу наконец прокомментировать свое отношение ко всему происходящему и остановить поток лжи. Мы с моими адвокатами находимся в процессе подачи нескольких уголовных исков, касающихся обмана доверия, нелегитимного распоряжения чужими деньгами и имуществом, а после данного интервью еще и клеветы, которая может повлиять на общественное мнение», — написала она в своем Telegram.

По словам Литвиновой, Максимова была ее французской ассистенткой, «уволенной за ненадлежащее выполнение работы и воровство».

«Этой правды в ее интервью, данном Екатерине Гордеевой, не прозвучало», — добавила актриса.

Литвинова покинула Россию в марте. В результате МХТ имени Чехова пришлось экстренно найти ей замену. В премьере «Сирано де Бержерак» главную роль должна была сыграть Литвинова, но ее вынужденно заменила Паулина Андреева.