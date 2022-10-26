Владелец бренда Zara нашел покупателя на бизнес в России. Холдинг Inditex договорился с Daher Group из ОАЭ, передает телеканал «Известия». Отмечается, что условия сделки предстоит утвердить правительству.

Ожидается, что торговые точки сменят название на «Новая мода» или New Fashion. В Минпромторге заявили, что первые 100 магазинов откроют в начале весны после ребрендинга.

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