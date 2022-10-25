«Ассамблея народов России» запустила кампанию «Народов много – Родина одна»

Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России» объявила о начале работы и запустила федеральную информационно-коммуникационную кампанию «Народов много — Родина одна». Пресс-конференция, посвященная началу деятельности организации, прошла 25 октября в Москве.

Председателем «Ассамблеи народов России» стал руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Он рассказал, что одной из задач организации является создание условий для диалога государства и граждан, а также тесное партнерское взаимодействие органов публичной власти и общественных институтов, межнациональных и национальных общественных объединений.

Председатель добавил, что организации предстоит открыть региональные отделения на новых территориях России — в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях.

«Решая задачи по обеспечению безопасности, восстановлению разрушенного хозяйства и жилья на Донбассе и в Новороссии, нам также предстоит выстроить работу в культурном и образовательном пространстве, где сегодня востребованы общественные инициативы по укреплению межнационального мира и согласия», — сказал он.

Главными целями проекта «Народов много — Родина одна» Васильев назвал гармонизацию межнациональных отношений, укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа России.

В задачи кампании в частности, включены, повышение этнографической грамотности населения России, популяризация государственных символов страны и объединение нации вокруг них.

Кроме того, представители организации объявили о проведении конкурса на соискание всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации».

Тожественная церемония награждения лауреатов премии пройдет 1 ноября в Москве в Театре наций. Мероприятие реализуется при поддержке Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании организации «Ассамблея народов России» 13 ноября 2020 года.