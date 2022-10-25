В Британии министры покидают посты из-за назначения нового премьера

В правительстве Британии начались отставки после утверждения нового премьера. Свой пост покинул министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. В борьбе за кресло премьера Джейкоб Рис-Могг поддержал Бориса Джонсона, передает телеканал «Известия». Об уходе из правительства также объявили министры по делам Уэльса, труда и пенсий, а также глава Минобразования. По информации телеканала Sky News на очереди главы Минсельхоза и Минюста.

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