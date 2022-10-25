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На Украине подорожало сало

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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На Украине сало подорожало за месяц почти на 37 гривен. Рост стоимости составил почти 17% по сравнению с сентябрем. Об этом во вторник, 25 октября, сообщило издание UBR.ua.

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«Цена на домашнее сало выросла со 176,31 гривны (292 рубля. — Ред.) до 199 гривен (330 рублей)», — говорится в сообщении.

При этом соленое сало в среднем сегодня стоит 258,77 гривны за килограмм, ($6,9). Это на 37,09 гривны ($1) больше, чем в прошлом месяце.

В публикации уточняется, что рост цен связан с подорожанием доставки и повышением стоимости кормов.

Ранее, в сентябре, украинский портал «Страна.ua» со ссылкой на данные Госстата сообщил, что рост цен на продовольствие в Украине с начала года составил в среднем 25%. Также отмечалось, что производители пищевой продукции ожидают рекордного роста цен из-за повышения стоимости газа. Так, стоимость хлеба, по предварительным расчетам, вырастет на четыре гривны (6,5 рубля).

В то же время некоторые предприятия заявили о готовности существенно сократить производство или вовсе его остановить.

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