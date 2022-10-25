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В Москве в квартире с 20 собаками нашли труп кинолога

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Коньков Сергей
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В Москве обнаружено тело 59-летней директора кинологического клуба, рассказывает во вторник, 25 октября, источник «Известий». В квартире находились 20 собак. Трагедия произошла в одном из домов на улице Петра Романова.

На лице кинолога было множество ран. По предварительным данным, причина смерти женщины никак не связана с ее животными. Предположительно, кинолог скончалась в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.

5 сентября «Известия» выяснили, что в квартире в центре столицы было обнаружено мумифицированное тело 66-летнего мужчины. Предполагается, что со дня смерти прошло от девяти до 12 месяцев. Дверь в квартиру была вскрыта 3 сентября после жалоб соседей на неприятный запах.

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