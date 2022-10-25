Пятеро подростков сбежали из детского приюта в Ростовской области

В Ростовской области разыскивают пятерых подростков, которые сбежали из детского приюта. Мальчики самовольно покинули детский дом, расположенный в Ремонтненском районе области, и ушли в неизвестном направлении.

Самому младшему 12 лет, а самому старшему — 16. Они поступили в детдом из разных населенных пунктов Ростовской области. Некоторые пробыли в приюте не более месяца.

Что послужило причиной побега — неизвестно. В детдоме проводится проверка, сообщает RostovGazeta.