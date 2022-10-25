Пользователи в соцсетях выберут лучшего блогера, социальный проект и бизнес-сообщество

В рамках Премии Рунета определены номинации «Народного голосования»: пользователи выберут лучшие бизнес-сообщества, социальные проекты и назовут лучших блогеров Рунета.

Во всероссийской онлайн-акции «Народное голосование» традиционно могут принять участие все желающие: номинанты могут подать заявку в трех категориях абсолютно бесплатно, а любой интернет-пользователь сможет отдать свой голос за понравившийся проект или блогера. Голосовать можно будет в мини-приложении «ВКонтакте» — специальном сервисе, который не надо скачивать, он открывается прямо на платформе — в официальном сообществе Премия Рунета.

«Традиционно Народное голосование показывает, что важно и интересно пользователям. В этом году, когда многие бренды и создатели контента перешли в отечественные социальные сети, особенно важно наградить лучшие проекты и выявить тренды Рунета. Здорово, что в этом году реализовать Народное голосование нам помогает компания VK», — подчеркнул Сергей Гребенников, заместитель директора РАЭК, член Общественной палаты РФ.

В отличие от основного блока номинаций Премии Рунета, в котором лауреатов выбирает Экспертный совет, в «Народном голосовании» победителей определяют интернет-пользователи. Цель «Народного голосования» — выявление их пристрастий и предпочтений. Номинант, набравший наибольшее число голосов по итогам открытого голосования, получит золотую статуэтку Премии Рунета и народное признание.

«Продуктами и сервисами VK пользуется более 90% аудитории Рунета. Миллионы людей общаются, играют, слушают музыку, смотрят и снимают видео, решают множество других задач, не покидая социальную сеть «ВКонтакте». Теперь с помощью мини-приложения, они смогут выбрать и победителя «Народного голосования», — отметил Алексей Меркутов, вице-президент по связям с общественностью VK.

Победители «Народного голосования» Премии Рунета 2022 будут определены в трёх номинациях:

«Лучший блогер Рунета»; «Лучшее бизнес-сообщество в соцсетях»; «Лучшие социальные проекты в Рунете».

Премия Рунета в номинации «Лучший блогер Рунета» будет вручена физическому лицу, выступающему не от имени бренда, организаций, коммерческих и некоммерческих структур, создающему контент на любую тему в любом формате (видео, фото, текст и т.д.). В номинации может принять участие блогер, который обязательно имеет аккаунт в любой из российских социальных сетей. Минимальное количество активных пользователей/подписчиков блогера — 10 000, число просмотров единицы контента — от 25 000. Одна любая единица контента блогера, которая набрала 25 000 просмотров, даёт ему право номинироваться.

В номинации «Лучшее бизнес-сообщество в соцсетях» награду получит официальное бизнес-сообщество с регулярным обновлением контента, заполненным профилем и числом подписчиков не менее 1000. Ограничений по сфере и отрасли нет. Критерии заполненности профиля: оформление; заполненная информация о бизнесе; подключение инструментов и работа с ними; контент: уникальность (без фотостоков и репостов), регулярность постинга, частота (минимум 2 раза в неделю), разнообразие форматов.

Участники номинации «Лучшие социальные проекты в Рунете» — проекты организаций или фондов, существующих и работающих не менее 2 лет, придерживающихся принципов прозрачной работы. Они регулярно публикуют отчётность о расходовании средств, активно развиваются в digital-среде и реализовали креативную кампанию, которая имеет подтверждённый социальный эффект.

Подать заявку можно на официальном сайте premiaruneta.ru до 15 ноября. Лауреатов наградят в начале декабря в Москве.

Организатор Премии Рунета 2022 — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), мероприятие проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.