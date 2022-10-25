В парижском музее выставили восковую копию Зинедина Зидана

У Зинедина Зидана появилась восковая копия. Фигуру выставили в Музее Гревен в Париже 24 октября, передает телеканал «Известия». Скульптурой из воска отметили выдающиеся заслуги Зидана в спорте. Игрок помог команде Франции победить на мундиале 1998 года. Футболист в составе сборной страны выиграл чемпионат Европы 2000 года. Зидан пришел посмотреть на свою восковую фигуру вместе с семьей.

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