SpaceX запланировал запуск новой партии интернет-спутников Starlink

SpaceX готовит к запуску новую группу интернет-спутников Starlink. Ракета-носитель Falcon 9 должна стартовать 28 октября в 03:01 мск. Запуск планируется с авиабазы космических сил США Ванденберг в штате Калифорния, передает телеканал «Известия». Вывод на орбиту спутников станет 66-м по счету в проекте Starlink с мая 2019 года. SpaceX запустила уже 3505 аппаратов, примерно 3200 остаются в рабочем состоянии. Starlink является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть компании доступна пользователям в 41 стране мира.

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