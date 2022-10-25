Система «Мир» предложила новую технологию бесконтактной оплаты

Платежная система «Мир» предложила банкам новую технологию бесконтактной оплаты, передает телеканал «Известия». Отмечается, что для совершения покупок понадобится лишь смартфон. QR-код генерируется на телефоне плательщика.

Как пояснили в платежной системе, новая технология станет альтернативой Apple Pay, а доступность для клиентов будет зависеть от конкретного банка.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.