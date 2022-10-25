Сунак приехал в штаб-квартиру консерваторов под аплодисменты

Риши Сунак, который станет премьер-министром Великобритании после аудиенции с Карлом III, прибыл в штаб-квартиру Консервативной партии под аплодисменты, передает телеканал «Известия».

Новый премьер-министр сменит на Даунинг-стрит Лиз Трасс, которая продержалась в должности 44 дня. Сунак будет самым молодым британским премьером за 200 лет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.