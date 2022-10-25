Эксперт рассказал о возможных способах провокации с «грязной бомбой»

Украина располагает достаточными производственной базой и научным потенциалом для создания «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса. Степень заражения зависит от мощности взрыва и применяемых веществ. Об этом рассказал «Известиям» эксперт в сфере радиационной, химической и биологической безопасности Олег Желтоножко.

По его словам, если не знать мощность боеприпаса и тип загружаемого материала, прогнозировать последствия возможного применения Киевом «грязной бомбы» сложно. При этом он подчеркнул, что сделать такой бомбой можно любой артиллерийский боеприпас.

«Те же самые агитационные снаряды можно загрузить не листовками, а радиоактивными компонентами. Всё зависит от степени отмороженности того, кто это применяет. Это можно сравнить с изготовлением химического боеприпаса. Степень заражения зависит от мощности взрыва и применяемых веществ. Их (беспилотники с устройствами для распыления химических веществ. — Ред.) можно наполнить радиоактивным раствором, и будет заражение местности. Можно радиоактивные компоненты просто слить в реку, и ниже по течению будет заражение питьевой воды», — сказал эксперт.

Он добавил, что в данном случае Украина не имеет никаких физических или иных ограничений, кроме моральных.

Ранее, 24 октября, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВC РФ Игорь Кириллов сообщил, что работы по созданию Украиной «грязной бомбы» подходят к концу. По имеющейся в Минобороны РФ информации, Киев планирует замаскировать подрыв бомбы под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран.

Накануне глава российского военного ведомства Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с министрами обороны Великобритании, США, Франции и Турции. Он довел до своих коллег озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

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Атомный монтаж: Украина заканчивает создание «грязной бомбы»