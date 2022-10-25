Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 7 тыс. немцев вышли на митинги против энергетической политики ФРГ
Мир
Демократы призвали Байдена изменить подход к конфликту на Украине
Мир
Американский актер Лесли Джордан погиб в ДТП в возрасте 67 лет
Мир
Небензя призвал генсека ООН не допустить провокации Киева с «грязной бомбой»
Мир
Белый дом анонсировал разговор Байдена с новым премьером Британии
Мир
РФ запросила проведение заседания СБ ООН из-за провокации с «грязной бомбой»
Мир
Белый дом отверг проверки в отношении Маска из-за его позиции по Украине
Общество
Актер Александр Устюгов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Мир
Bloomberg узнало о сокращении расходов европейцев из-за инфляции
Мир
Специалисты МАГАТЭ проведут инспекцию ядерных объектов по просьбе Киева
Мир
В США заявили о фактическом «отстранении» Байдена от управления
Мир
Компания Yum! Brands продаст рестораны KFC в России
Сюжет:

Эксперт рассказал о возможных способах провокации с «грязной бомбой»

0
Фото: ТАСС/В. Павлунин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина располагает достаточными производственной базой и научным потенциалом для создания «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса. Степень заражения зависит от мощности взрыва и применяемых веществ. Об этом рассказал «Известиям» эксперт в сфере радиационной, химической и биологической безопасности Олег Желтоножко.

НАТО подумать: что означают военные учения ядерных сил альянса в Европе
И будет ли реагировать Россия на маневры «Стойкий полдень»

По его словам, если не знать мощность боеприпаса и тип загружаемого материала, прогнозировать последствия возможного применения Киевом «грязной бомбы» сложно. При этом он подчеркнул, что сделать такой бомбой можно любой артиллерийский боеприпас.

«Те же самые агитационные снаряды можно загрузить не листовками, а радиоактивными компонентами. Всё зависит от степени отмороженности того, кто это применяет. Это можно сравнить с изготовлением химического боеприпаса. Степень заражения зависит от мощности взрыва и применяемых веществ. Их (беспилотники с устройствами для распыления химических веществ. — Ред.) можно наполнить радиоактивным раствором, и будет заражение местности. Можно радиоактивные компоненты просто слить в реку, и ниже по течению будет заражение питьевой воды», — сказал эксперт.

Он добавил, что в данном случае Украина не имеет никаких физических или иных ограничений, кроме моральных.

Ранее, 24 октября, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВC РФ Игорь Кириллов сообщил, что работы по созданию Украиной «грязной бомбы» подходят к концу. По имеющейся в Минобороны РФ информации, Киев планирует замаскировать подрыв бомбы под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран.

Накануне глава российского военного ведомства Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с министрами обороны Великобритании, США, Франции и Турции. Он довел до своих коллег озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Атомный монтаж: Украина заканчивает создание «грязной бомбы»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022