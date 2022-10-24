Тиль Швайгер сыграет отца Меркель в российско-немецком фильме «Шпион»

Немецкий актер Тиль Швайгер сыграет роль Хорста Каснера, отца экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в российско-немецком фильме «Шпион». Об этом 24 октября узнали «Известия».

Режиссером картины будет Томас Ян, у которого Швайгер уже играл в фильме «Достучаться до небес». Сценаристами выступят Александр N, Анна Овчарова, Родион Головань и Томас Ян.

В настоящее время создатели фильма ищут актрису на роль 8-летней Меркель.

Швайгер известен зрителям также по фильмам «Бесславные ублюдки», «Мед в голове», «Красавчик» и другим картинам.

Меркель занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 годы. Ее детство прошло в ГДР, где она в юности выучила русский язык.

Отец Меркель Хорст Каснер перевез семью из Гамбурга в ГДР, когда Меркель было три года, и стал пастором. Его несколько раз пытались завербовать агенты Штази.