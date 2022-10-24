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В Санкт-Петербурге прошел первый день медиафорума «Диалог культур»

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Фото: Павел Борисенко
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В Эрмитажном театре в Санкт-Петербурге открылся XVI международный медиафорум «Диалог культур», который продлится до 28 октября. Мероприятие объединило более 300 журналистов из разных стран. Впервые участие в форуме принимают представители из Луганской и Донецкой народных республик.

По традиции Михаил Пиотровский поприветствовал участников форума. Генеральный директор Государственного Эрмитажа подключился к конференции онлайн из Екатеринбурга.

«Большой праздник совмещен с «Днями Эрмитажа». Читаются лекции, проводятся мастер-классы реставраторов. Вместе мы открываем три выставки. Испанское искусство, коллекция оружия и большую выставку живописи, прикладного испанского искусства… Нам всегда приятно вас принимать в музее, сразу появляется много публикаций об Эрмитаже. Они освящают его новым взглядом», — отметил Михаил Пиотровский.

Председатель совета Медиаконгресса, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян также обратился к участникам форума, поблагодарив их за проделанную работу.

«Форум собрал разных креативных людей, которые создали для аудитории интересные работы. Приехали коллеги из Казахстана, Грузии, Армении, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Абхазии. Все представили достойные проекты. На этом форуме мы покажем, как вы увидели Россию и открыли ее для себя. Очень важно принимать другую культуру, делать это осознанно, ведь через многообразие мы сможем создать единство восприятия», — сказал Ашот Джазоян.

Мероприятие стартовало с практической конференции, где обсуждались темы, связанные с развитием технологичности в медиапространстве, противостоянием представителей разных стран и их культур в СМИ и главное, выстраиванием их коммуникации, самого «Диалога». Позднее состоялась презентация проекта «Я живу в России» и торжественное награждение победителей и лауреатов конкурса 2022 года.

«Диалог культур» стал площадкой для встречи авторов, редакторов, фотографов традиционных и цифровых медиа, корреспондентов и операторов телекомпаний, режиссеров, экспертов медиа и блогеров. Молодые специалисты обменялись профессиональным опытом, рассказали об особенностях и традициях своей страны, обсудили значимость журналистики в эпоху глобализации.

Форум «Диалог Культур» проходит при поддержке медиаконгресса «Содружество журналистов».

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