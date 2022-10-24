Бордюрные камни начали понижать на улицах Пскова

В Пскове понизят бордюрные камни на путях движения пешеходов. Работы уже начались. В списке на «переделку» — около двух десятков улиц, на некоторых — по несколько точек.

Псковская лента новостей отмечает, что в основном будут совершенствовать улицы жилых кварталов на Завеличье, Запсковье и в центре.

По словам сити-менеджера Бориса Елкина, места для благоустройства отбирались с участием членов Всероссийского общества инвалидов.

Понижение бортовых камней на стыке тротуара и проезжей части является обязательным требованием «доступной среды». Это необходимо не только маломобильным гражданам, но и родителям с колясками, и людям на велосипедах и самокатах.

Последние несколько лет ремонт дорог идет с учетом этого понижения. Однако есть в Пскове немало улиц, где ремонт пока не нужен, но удобство пешеходов необходимо обеспечить, сообщил Елкин, чьи слова приводит Псковское агентство информации.

Работы должны завершить до конца ноября.