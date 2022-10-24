На Филиппинах самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу при посадке

Самолет Korean Air Lines Co выкатился за взлетно-посадочную полосу при посадке в плохую погоду в центральной части Филиппин. На борту находилось 173 пассажира, никто не пострадал, передает телеканал «Известия». Стойки шасси подломились, нижняя часть воздушного судна и нос искорежены. Второй по величине аэропорт Филиппин Мактан Себу временно отменил все рейсы в связи с неудачной посадкой самолета.

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