Борис Джонсон не будет баллотироваться на пост

Экс-премьер Британии Борис Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина, сообщает телеканал Sky News. 21 октября бывший британский премьер-министр Борис Джонсон прервал свой отпуск на Карибских островах и вылетел в Соединенное Королевство после отставки Лиз Трасс, передает телеканал «Известия». Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон получил поддержку более 100 депутатов-консерваторов, необходимую для участия в выборах, теперь он может побороться за пост лидера Консервативной партии и претендовать снова на пост премьера, передает Sky News. 20 октября действующий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке. Среди кандидатов на пост премьера чаще всего называют бывшего министра финансов Риши Сунака, лидера палаты общин Пенни Мордонт, министра обороны Бена Уоллеса и бывшего премьера Бориса Джонсона. Бывший глава минфина Надим Захави, а также нынешний глава казначейства Джереми Хант призвали поддержать кандидатуру экс-главы минфина Риши Сунака на пост премьера, после того как Борис Джонсон отказался участвовать в гонке за лидерство. В понедельник определят финалистов в борьбе за кресло премьер-министра по итогам голосования внутри правящей Консервативной партии. На высший пост свои кандидатуры официально выдвинули лидер палаты общин Пенни Мордонт и экс-глава минфина Риши Сунак. Голосование по кандидатам на пост премьер-министра будет проходить онлайн и завершится в пятницу, 28 октября.

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