Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения российских войск, а также посмотреть карту военных действий на 24 октября можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВС России отбили атаки украинской армии на купянском направлении в Харьковской области: было уничтожено 25 военных ВСУ.

На краснолиманском направлении подразделения ВСУ стремились вклиниться в оборону российских войск в направлении Червонопоповки — было ликвидировано 20 украинских военных.

На южнодонецком направлении атака ВСУ также была отражена: уничтожено 25 националистов.

Кроме того, по словам Конашенкова, на николаево-криворожском направлении противник предпринял провальные попытки наступления — было ликвидировано 80 украинских военнослужащих.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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