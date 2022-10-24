В Канаде спасатели освободили от сетей горбатого кита
Горбатого кита спасли от рыболовных сетей у тихоокеанского побережья Канады. Млекопитающее два дня пыталось освободиться самостоятельно, передает телеканал «Известия». На помощь киту пришли сотрудники Департамента рыболовства и океанов. Животное выследили с помощью беспилотников. Оказалось, что рыболовные сети застряли у млекопитающего во рту. Операция по спасению длилась около пяти часов.
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